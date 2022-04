Soirée dansante Beuste, 30 avril 2022, Beuste.

Soirée dansante Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère Beuste

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 Salle des fêtes 18 Rue de la Ribère

Beuste Pyrénées-Atlantiques Beuste

8 8 EUR Les soirées dans la plaine de Nay, c’est reparti ! L’association Viens Danser propose une soirée dansante. Au programme :

– 20h : stage de West Coast débutant.

– 21h : stage de bachata débutant et intermédiaire.

– 21h : stage rock débutant et intermédiaire.

– 22h : soirée dansante avec 2 salles 2 ambiances (bachata, salsa et kizomba d’un côté, rock et West Coast et rock de l’autre).

Sans inscription.

©association viens danser 64

