Seboncourt Seboncourt Aisne, Seboncourt Soirée dansante – Beaujolais nouveau à Seboncourt Seboncourt Seboncourt Catégories d’évènement: Aisne

Seboncourt

Soirée dansante – Beaujolais nouveau à Seboncourt Seboncourt, 20 novembre 2021, Seboncourt. Soirée dansante – Beaujolais nouveau à Seboncourt Seboncourt

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20

Seboncourt Aisne Seboncourt 17 17 Soirée dansante Beaujolais nouveau à Seboncourt, le samedi 20 novembre 2021. Buffet campagnard à volonté :

Tarifs adulte : 17€

Tarifs enfant : 7€ 1 apéritif ou boisson offert. Pass sanitaire obligatoire. Soirée dansante Beaujolais nouveau à Seboncourt, le samedi 20 novembre 2021. Buffet campagnard à volonté :

Tarifs adulte : 17€

Tarifs enfant : 7€ 1 apéritif ou boisson offert. Pass sanitaire obligatoire. +33 6 84 34 31 83 Soirée dansante Beaujolais nouveau à Seboncourt, le samedi 20 novembre 2021. Buffet campagnard à volonté :

Tarifs adulte : 17€

Tarifs enfant : 7€ 1 apéritif ou boisson offert. Pass sanitaire obligatoire. Unsplash

Seboncourt

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Seboncourt Autres Lieu Seboncourt Adresse Ville Seboncourt lieuville Seboncourt