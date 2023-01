Soirée dansante Balanod Balanod Balanod Catégories d’Évènement: BALANOD

Jura Balanod Soirée dansante à la salle des fêtes de Balanod, organisée par l’association L’Ecrin de Vaucenans

Menu enfant 12€ – Nuggets + frites

Menu adulte 20€ – Choucroute, fromage blanc, tarte aux pommes

A emporter 15€ Info et réservation : L’écrin de Vaucenans

lecrindevaucenans39160@gmail.com

ou sur la page Facebook L’écrin de Vaucenans lecrindevaucenans39160@gmail.com https://www.centreequestredevaucenans.fr/ Balanod

