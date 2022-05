Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 Villeneuve Villeneuve Catégories d’évènement: Aveyron

Villeneuve

Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 Villeneuve, 11 juin 2022, Villeneuve. Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 Villeneuve

2022-06-11 – 2022-06-11

Villeneuve Aveyron Villeneuve EUR Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 le 11 Juin 2022 à la salle des fêtes de Villeneuve à partir de 20h30.

• 3 sets de 40 mn avec le groupe : le 1er à 21h30

• Rock et Swing

• Intermèdes de 35-40 mn pour les autres danses

• Buvette et gourmandises Soirée dansante le samedi 11 Juin à Villeneuve d’Aveyron avec le Groupe NASHVILLE 1950 à partir de 20h30 Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 le 11 Juin 2022 à la salle des fêtes de Villeneuve à partir de 20h30.

• 3 sets de 40 mn avec le groupe : le 1er à 21h30

• Rock et Swing

• Intermèdes de 35-40 mn pour les autres danses

• Buvette et gourmandises OT Villefranche-Najac

Villeneuve

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villeneuve Autres Lieu Villeneuve Adresse Ville Villeneuve lieuville Villeneuve

Villeneuve Villeneuve https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve/

Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 Villeneuve 2022-06-11 was last modified: by Soirée dansante avec le Groupe NASHVILLE 1950 Villeneuve Villeneuve 11 juin 2022

Villeneuve