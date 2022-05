Soirée dansante, association SBKR20 – Le Pic Vert

2022-04-09 – 2022-04-09 EUR D’octobre à Mai, le 2eme samedi de chaque mois, l’association vous donne rendez-vous pour une soirée dansante ! Salsa, Samba, Bachata, Kizomba, Reggaeton, Rock …. Amis danseurs vous allez vous régaler !! De 20h30 à 1h – Soirées ouvertes à tous, à prix libre pour soutenir l’association !

