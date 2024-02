Soirée dansante années 80 pour le Sourire de Anne Lévignac-de-Guyenne, samedi 9 mars 2024.

Soirée dansante années 80 pour le Sourire de Anne Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Soirée organisée par le Sourire de Anne contre le cancer à partir de 21h animé par Globule.

Concours de la plus belle tenue les pattes d’eph, perruques, chemises à paillettes/jabots et les plus beaux mulets sont de sortie ! (les 3 personnes « déguisées » représentant le mieux les 80’s gagneront un prix !)

Vente de pâtisseries et buvette sur place pas de restauration.

Réservation conseillée avant le 1er mars (si vous n’avez pas eu le temps de réserver, il y aura toujours une petite place pour vous) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

