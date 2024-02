[Soirée dansante] Années 80 Offranville, samedi 2 mars 2024.

[Soirée dansante] Années 80 Offranville Seine-Maritime

Venez passer un moment musical et convivial organisé par le club des Majorettes les Étoiles Filantes. Lors de cette soirée rejoignez nous dans la bonne humeur et sur la piste de danse !

Venez passer un moment musical et convivial organisé par le club des Majorettes les Étoiles Filantes. Lors de cette soirée rejoignez nous dans la bonne humeur et sur la piste de danse ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02

Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Soirée dansante] Années 80 Offranville a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie