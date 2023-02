Soirée dansante années 80, 18 mars 2023, Mios OT Coeur Bassin Mios.

Soirée dansante années 80

Salle des fêtes Mios Gironde

2023-03-18 19:30:00 – 2023-03-18 01:00:00

Mios

Gironde

Mios Gironde

EUR 15 15 C’est la dernière soirée années 80 qu’il ne faut pas manquer !

Rejoignez le Comité des Fêtes SAMEDI 18 mars à la Salle des fêtes de Mios pour une soirée de folie !

Retournez dans le temps et plongez-vous dans la musique, les tenues et danses incroyables des années 80.

Vous pourrez également profiter du buffet à volonté (15 euros hors boissons) et de l’animation karaoké.

Alors réservez vite vos places par téléphone au 06.10.39.40.69

+33 6 10 39 40 69

@comité des fetes de mios

Mios

