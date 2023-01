Soirée dansante « Années 80 & Karaoké » Hinx Hinx Catégories d’Évènement: Hinx

Landes

Soirée dansante « Années 80 & Karaoké » Hinx, 4 février 2023, Hinx . Soirée dansante « Années 80 & Karaoké » 112 route de Dax Pôle Culturel Hinx Landes Pôle Culturel 112 route de Dax

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04 01:00:00

Pôle Culturel 112 route de Dax

Hinx

Landes EUR 5 5 Organisé par le Foyer Rural des Jeunes de Hinx. Soirée animée par DJ DOM’S DKP : années 80 – Karaoké – Just Dance. Buvette et sandwichs. Organisé par le Foyer Rural des Jeunes de Hinx. Soirée animée par DJ DOM’S DKP : années 80 – Karaoké – Just Dance. Buvette et sandwichs. +33 6 70 38 13 06 Foyer des jeunes Hinx

Pôle Culturel 112 route de Dax Hinx

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hinx, Landes Autres Lieu Hinx Adresse Hinx Landes Pôle Culturel 112 route de Dax Ville Hinx lieuville Pôle Culturel 112 route de Dax Hinx Departement Landes

Hinx Hinx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hinx/

Soirée dansante « Années 80 & Karaoké » Hinx 2023-02-04 was last modified: by Soirée dansante « Années 80 & Karaoké » Hinx Hinx 4 février 2023 112 route de Dax Pôle culturel Hinx Landes Hinx Landes

Hinx Landes