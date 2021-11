Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Soirée dansante animée par Dj Chris 83 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Soirée dansante animée par Dj Chris 83 Six-Fours-les-Plages, 20 novembre 2021, Six-Fours-les-Plages. Soirée dansante animée par Dj Chris 83 Espace culturel André Malraux 100 avenue de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2021-11-20 – 2021-11-20 Espace culturel André Malraux 100 avenue de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Venez Nombreux nous rejoindre en famille, avec vos amis vous amuser à la Salle Malraux. sfhandisport@gmail.com +33 7 79 70 85 61 Espace culturel André Malraux 100 avenue de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Espace culturel André Malraux 100 avenue de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Espace culturel André Malraux 100 avenue de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages