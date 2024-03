Soirée dansante à thème Centre Henri-Queffélec Brest, vendredi 22 mars 2024.

Soirée dansante à thème Centre Henri-Queffélec Brest Finistère

Venez rejoindre la fête et profiter d’une soirée dansante à thème organisée par Strollab Bro Dansou et animée par Arnaud Couloigner, moniteur de danses à Kenleur. Laissez-vous emporter par la musique et le rythme, que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, cette soirée, promet d’être un moment inoubliable rempli de divertissement et de bonne humeur.

Au programme

Boulangère, Avant 2 de Bazouges, Trompeuse du Coglais, etc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Centre Henri-Queffélec 315 Rue de Reichstett

Brest 29200 Finistère Bretagne

