Soirée dansante à Poix-Terron Poix-Terron Poix-Terron Catégorie d’évènement: Poix-Terron

Soirée dansante à Poix-Terron Poix-Terron, 21 mai 2022, Poix-Terron. Soirée dansante à Poix-Terron Salle de la Vence Poix-Terron

2022-05-21 – 2022-05-21

Salle de la Vence Poix-Terron Ardennes Poix-Terron L’association “Danse en Crêtes” organise une soirée dansante à Poix-Terron, à la salle de la Vence. Danse de salon, buvette sur place et animation musicale assurée par l’orchestre Mambo. Réservation souhaitée par téléphone. Salle de la Vence Poix-Terron

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Poix-Terron Autres Lieu Poix-Terron Adresse Salle de la Vence Ville Poix-Terron lieuville Salle de la Vence Poix-Terron

Soirée dansante à Poix-Terron Poix-Terron 2022-05-21 was last modified: by Soirée dansante à Poix-Terron Poix-Terron Poix-Terron 21 mai 2022

Poix-Terron