Pargny-Filain Pargny-Filain Aisne, Pargny-Filain Soirée dansante à Pargny-Filain : “Noche latina” Pargny-Filain Pargny-Filain Catégories d’évènement: Aisne

Pargny-Filain

Soirée dansante à Pargny-Filain : “Noche latina” Pargny-Filain, 16 octobre 2021, Pargny-Filain. Soirée dansante à Pargny-Filain : “Noche latina” 2021-10-16 – 2021-10-16

Pargny-Filain Aisne Pargny-Filain 10 10 Soirée dansante latina

10€ boisson offerte

couscous végétarien 8€

bière 2€50

sauna 3€ RV donc à la compagnie Isis ! Soirée dansante latina

10€ boisson offerte

couscous végétarien 8€

bière 2€50

sauna 3€ RV donc à la compagnie Isis ! cie.isis@orange.fr +33 3 23 21 59 72 http://www.cieisis.org/ Soirée dansante latina

10€ boisson offerte

couscous végétarien 8€

bière 2€50

sauna 3€ RV donc à la compagnie Isis ! compagnie isis dernière mise à jour : 2021-09-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Pargny-Filain Autres Lieu Pargny-Filain Adresse Ville Pargny-Filain lieuville 49.46873#3.5465