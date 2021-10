Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire, Maine-et-Loire SOIRÉE DANSANTE À L’ESPACE AIMÉ MORON Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire EUR 29 L’association Juigné Riders Passion organise à nouveau sa “Soirée dansante” à l’Espace Aimé Moron de Juigné sur Loire. Venez nombreux :

Le même restaurateur et le même DJ qu’en 2019.

Au menu : apéritif, choucroute, fromage, dessert, café.

