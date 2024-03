Soirée dansante à la salle polyvalente de Moulès Salle polyvalente de Moulès Arles, samedi 13 avril 2024.

L’association ID Danse organise sa Soirée Toutes danses le Samedi 14 Avril dès 20H.

Où çà se trouve ?

RDV à la salle Polyvalente de Moulès, Route de la Corse pour un moment de danse sous toutes les formes.



A quelle date ?

Ce RDV est fixé pour le Samedi 14 Avril 2024, de 20H00 à 0H00, dans un salle climatisée avec vestiaire, tables et chaises.



Que pourrons nous danser ?

Chez ID DANSE Bien Être, la danse est un moment pour tous ; nous aurons donc du ROCK’n ROLL (bien sur), mais aussi du swing, des années 80, du Disco, des danses de salon, quelques danses Latino et les incontournables danses en ligne !!!



Et le coût ?

Le tarif est UNIQUE pour tous 10 EUROS avec les boissons softs.



Et en plus, des rires, des sourires, des confettis (à négocier) et de la danse encore et encore … Pour tous

Que vous soyez en couples ou seuls, Rockeur,s Salseros, danseurs de salon ou Swingueurs, ce sera votre soirée.



Venez nombreux et nombreuses et invitez vos amis pour la fête soit encore plus grande



ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES (superficie oblige).

AVEC ID DANSE, VENEZ VOUS FAIRE UNE AUTRE IDEE DE LA DANSE 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 23:59:00

Salle polyvalente de Moulès 105 Route de Corse

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

