Soirée d’anniversaire des Saveurs de Dompierre Route de Magnac Laval Dompierre-les-Églises, vendredi 2 février 2024.

Pour leur 1er anniversaire, les Saveurs de Dompierre vous convient à une soirée crêpes et Karaoké. L’occasion de déguster de succulents crêpes salées et sucrées confectionnées sur place et de faire entendre votre joli brin de voix si vous le souhaitez ! Pensez à réserver votre place !

Route de Magnac Laval Les saveurs de Dompierre

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-02



