Soirée Dance au Bistrot Gourmand Bars Bars Catégories d’évènement: Bars

Dordogne

Soirée Dance au Bistrot Gourmand Bars, 2 avril 2022, Bars. Soirée Dance au Bistrot Gourmand Bars

2022-04-02 – 2022-04-02

Bars Dordogne Bars Soirée Dance animée par DJ DUNBAAR (R&B, Rock and Roll, Latin Soul)

Ce phénomène DJ musicien super doué vous propose une dance party spéciale vinyle70’ 80’ 90’

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire Soirée Dance animée par DJ DUNBAAR (R&B, Rock and Roll, Latin Soul)

Ce phénomène DJ musicien super doué vous propose une dance party spéciale vinyle70’ 80’ 90’

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire +33 5 53 35 31 52 Soirée Dance animée par DJ DUNBAAR (R&B, Rock and Roll, Latin Soul)

Ce phénomène DJ musicien super doué vous propose une dance party spéciale vinyle70’ 80’ 90’

Entrée gratuite – participation libre mais nécessaire Le Bistrot Gourmand

Bars

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Bars, Dordogne Autres Lieu Bars Adresse Ville Bars lieuville Bars Departement Dordogne

Bars Bars Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bars/

Soirée Dance au Bistrot Gourmand Bars 2022-04-02 was last modified: by Soirée Dance au Bistrot Gourmand Bars Bars 2 avril 2022 bars Dordogne

Bars Dordogne