Soirée d’accueil des Bussenets 44420 La turballe La turballe, dimanche 12 mai 2024.

Soirée d’accueil des Bussenets Soirée dansante et animations ouvertes au publique sur réservations. Dimanche 12 mai, 09h00 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Soirée dansante et animations ouvertes au publique sur réservations.

44420 La turballe 44420 La turballe La turballe [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 46 25 47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 94 52 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-d-accueil-des-bussenets-la-turballe.html »}]

Y|COMITEJUMELAGELTBUSSANG|SOIREEACCUEILBUSSENETS