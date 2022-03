Soirée culturelle alsacienne Artolsheim Artolsheim Catégories d’évènement: Artolsheim

Artolsheim Bas-Rhin Artolsheim Soirée de culture dialectale (poésie, sketch, chants, blagues en dialecte alsacien et en langue alémanique). Animation interactive avec le public (buvette, bretzels, knacks). Manifestation organisée dans le cadre de l’opération a Friehjohr fir unsri Sproch. +33 3 88 74 90 42 Soirée de culture dialectale (poésie, sketch, chants, blagues en dialecte alsacien et en langue alémanique). Animation interactive avec le public (buvette, bretzels, knacks). Manifestation organisée dans le cadre de l’opération a Friehjohr fir unsri Sproch. Artolsheim

