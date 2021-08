Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Soirée “Culture urbaine” [Inauguration des extérieurs de l’Espace Michel Serres Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Espace Michel Serres, le vendredi 10 septembre à 17:00 Entrée libre, Pass sanitaire obligatoire

Initiation et démonstration de skate, Battle de Hip-hop et réalisation de graff en direct. Espace Michel Serres rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T17:00:00 2021-09-10T20:00:00

