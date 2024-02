Soirée cultur’ailes Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel Bressuire, vendredi 9 février 2024.

Soirée cultur’ailes Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel Bressuire Deux-Sèvres

Projet « Oiseaux de nos quartiers ». Découvrez le projet ainsi que le programme des ateliers sur l’année 2024. Nous vous proposons un film à visionner et des jeux de société pour apprendre à connaitre les oiseaux de manière ludique. Ensuite place aux discussions et aux débats pour partager nos connaissances et échanger sur les oiseaux qui peuplent nos quartiers. .

Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@cscbressuire.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09 20:30:00



L’événement Soirée cultur’ailes Bressuire a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Bocage Bressuirais