Soirée Cult’ : Zelda dans l’œil des experts ! Musée des arts et métiers Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Parcourez le Royaume d’Hyrule depuis le Musée des Arts et Métiers pour une nouvelle Soirée Cult’ exceptionnelle !

Vendredi 1er mars à

18h30, parcourez le Royaume d’Hyrule depuis le Musée des Arts et Métiers

pour une nouvelle Soirée Cult’ exceptionnelle ! Des experts en archéologie,

météorologie et cartographie décortiqueront avec vous l’une des franchises

les plus emblématiques du monde du jeu vidéo : The Legend of Zelda !

Discussions, jeux, quiz et cadeaux : réservez votre soirée pour une

expérience qui restera probablement dans la légende…

Dans les traces de Link : l’exploration cartographiée

d’Hyrule

Breath of the Wild a marqué l’univers du jeu vidéo avec ses vastes terres à

explorer, avant que Tears of the Kingdom ne réalise l’exploit de les rendre

plus vertigineuses encore ! Cartographier Hyrule est alors devenu la

mission n°1 de beaucoup de joueurs, et qui de mieux qu’un spécialiste de la

création de cartes dans la vraie vie pour analyser ce monde légendaire ?

Laurent Caraffa, chercheur au LASTIG

(laboratoire rattaché à l’IGN)

décortiquera avec nous les inventions de Pru’Ha et Faras, ainsi que les

cartes que ces technologies ont permis de reconstituer !

Sous les nuages de

Tears of the Kingdom, une météo réaliste ?

De la neige constante d’Hébra en passant par les températures extrêmes du

désert Gerudo ou encore le temps toujours orageux en Firone : Hyrule

présente une météo complexe et variée d’une région à l’autre. Mais ces

phénomènes sont-ils bien réalistes ? Et à l’inverse, que penser de

l’absence totale de météo dans les Profondeurs ? Autant de questions qui

trouveront leurs réponses avec Tristan Amm, météorologue et prévisionniste

à Météo France.

Les archéologues

envoyés par Zelda : tous des imposteurs ?!

Des vestiges du passé, des géoglyphes énigmatiques, des temples anciens et

une civilisation disparue : Tears of the Kingdom regorge de mystères, et

cette fois-ci, Zelda a fait appel à la science pour les élucider ! Mais

sans parler des Yigas, spécialistes de l’imposture, les multiples

archéologues croisés dans le jeu sont-ils crédibles ? Alicia Espinosa,

post-doctorante au laboratoire Archéologie des Amériques,

viendra déterminer avec nous si Tauro mérite vraiment sa place de “Chef du

groupe d’archéologie”…

Un grand quiz pour

vous mettre à l’épreuve

Et pour accompagner cette soirée, plusieurs jeux et animations vous

attendent ! Le boss final de la soirée vous mettra à l’épreuve le temps

d’un quiz où les plus grands amateurs de la saga pourront briller et

remporter de nombreux cadeaux dont un ocarina Zelda offert par Instruments du Monde,

un livre sur la musicologie dans Zelda offert par Third Editions,

des pass 3 jours pour les conventions Japan Party

et le Salon Fantastique,

des exemplaires du livre de recettes “La cuisine dans Zelda” de

Gastronogeek offerts par les éditions Hachette Heroes,

ainsi que des goodies Zelda offerts par la boutique et bar à jeu MEiSiA ! Mais

attention, priez Hylia tant que vous voulez : force, courage ou sagesse ne

vous seront ici d’aucune utilité…

Rendez-vous à 18h30 le vendredi 1er

mars 2024 au Musée des Arts et Métiers.

mars 2024 au Musée des Arts et Métiers. Lancement des animations et

interventions à 19h. Fin aux alentours de 21h.

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003

Contact : https://www.arts-et-metiers.net/musee/zelda-dans-loeil-des-experts programmation@arts-et-metiers.net https://www.facebook.com/events/1813186775844458/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1813186775844458/?ref=newsfeed https://arts-et-metiers.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2329761660830400105

