SOIRÉE CUISINES DU MONDE “MEXIQUE” Orée d’Anjou, 7 mai 2022, Orée d'Anjou.

Pour cette édition, le Mexique sera dans les assiettes !

En effet, les bénévoles du Centre Socioculturel Rives de Loire prévoient un repas ensoleillé et animé.

Ces derniers ainsi que l’équipe vous attendent nombreux pour partager ce moment festif, communiquez-le à vos familles, amis, voisins, etc. : cette soirée conviviale est ouverte à tous !

Costumes et accessoires aux couleurs du Mexique seront les bienvenus.

Participation financière libre.

Transport possible.

Sur inscription avant le 30 avril.

accueil@rivesdeloire.fr +33 2 40 98 26 76

