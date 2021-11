Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Soirée : Cuisine et musique du monde Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Soirée : Cuisine et musique du monde Capvern, 19 novembre 2021, Capvern. Soirée : Cuisine et musique du monde Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern

2021-11-19 – 2021-11-19 Zone commerciale Capvern CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Au restaurant La Siesta, soirée cuisine et musique du monde.

Animée par Cuatro Flamenco “Los Baldes”

Repas + spectacle 15€

Renseignement et réservation au 05 62 98 96 24 / 06 95 96 53 45 https://www.facebook.com/herve.siesta Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse Zone commerciale Capvern CAPVERN Ville Capvern lieuville Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern