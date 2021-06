Réauville Réauville Drôme, Réauville Soirée cubaine – Clairière Festival Réauville Réauville Catégories d’évènement: Drôme

Réauville

Soirée cubaine – Clairière Festival Réauville, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Réauville. Soirée cubaine – Clairière Festival 2021-07-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-18 23:00:00 23:00:00 Domaine des Grillons 700 A chemin de la Sablière

Réauville Drôme Réauville EUR 10 10 Soirée cubaine à la guinguette avec le groupe Bario combo. contact@clairiere-festival.com +33 6 25 42 16 93 http://www.clairiere-festival.com/ Soirée cubaine à la guinguette avec le groupe Bario combo.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Réauville Étiquettes évènement : Autres Lieu Réauville Adresse Domaine des Grillons 700 A chemin de la Sablière Ville Réauville lieuville 44.44432#4.83401