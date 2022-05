Soirée Croupionnade

Soirée Croupionnade, 13 août 2022, . Soirée Croupionnade

2022-08-13 19:00:00 – 2022-08-13 C’est dans une ambiance festive, autour de croupions cuits au barbecue que se déroule la soirée organisée à la Ferme Moulié.

Plusieurs formules sont proposées :

– croupions / frites à volonté

– menu complet : Melon – rillettes / Croupions et frites à volonté / Pastis landais – café

dernière mise à jour : 2022-05-04

