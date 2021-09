Ampuis Ampuis Ampuis, Rhône Soirée croisière “Bar à vin” sur le Rhône Ampuis Ampuis Catégories d’évènement: Ampuis

Rhône

Soirée croisière "Bar à vin" sur le Rhône 2021-09-17 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-17 21:00:00 21:00:00

Ampuis Rhône Soirée unique pour déguster la sélection “Épicurieuse” de vins de Côte-Rôtie et Condrieu en navigation sur le Rhône au soleil couchant. contact@canotiersboatnbike.com +33 6 44 30 79 76 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

