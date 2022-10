Soirée critical Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrnes-Atlantiques

Soirée critical Orthez, 19 octobre 2022, Orthez. Soirée critical

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave Orthez Pyrnes-Atlantiques Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

2022-10-19 19:00:00 – 2022-10-19

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

Orthez

Pyrnes-Atlantiques Orthez Critical est construit comme une série télévisée qui vous propose de découvrir cette expérience unique : vivre une aventure dont les tenants et les aboutissants vous appartiennent. Critical est construit comme une série télévisée qui vous propose de découvrir cette expérience unique : vivre une aventure dont les tenants et les aboutissants vous appartiennent. +33 6 19 22 19 04 BORDAGAME

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Orthez

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrnes-Atlantiques Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Ville Orthez lieuville Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Orthez Departement Pyrnes-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Soirée critical Orthez 2022-10-19 was last modified: by Soirée critical Orthez Orthez 19 octobre 2022 21 Avenue de la Moutète Maison Batcave Orthez Pyrnes-Atlantiques Orthez Pyrnes-Atlantiques

Orthez Pyrnes-Atlantiques