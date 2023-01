Soirée crêpes Voulême Voulême Voulême Catégories d’Évènement: Vienne

Voulême

Soirée crêpes Voulême, 4 mars 2023, Voulême Voulême. Soirée crêpes Salle des fêtes Voulême Vienne

2023-03-04 – 2023-03-04 Voulême

Vienne Voulême Evénement proposé par l’association Nos retrouvailles ( Voulême). L’association a pour but de s’occuper des équidés maltraités ou de trouver des familles d’accueil pour les poneys à la retraite. Sa seconde mission est de faire découvrir l’équitation aux personnes en situation de handicap. La soirée crêpe (deux crêpes salées et crêpes sucrée à volonté) aura lieu le samedi 4 mars à 20h à la salle des fêtes de Voulême. Les bénéfices serviront à l’entretien des poneys ( vétérinaire ; maréchal..) et aussi dans la prise en charge d’une partie des cours d’équitation proposé par Le poney club des retrouvailles. Evénement proposé par l’association Nos retrouvailles ( Voulême). L’association a pour but de s’occuper des équidés maltraités ou de trouver des familles d’accueil pour les poneys à la retraite. Sa seconde mission est de faire découvrir l’équitation aux personnes en situation de handicap. La soirée crêpe (deux crêpes salées et crêpes sucrée à volonté) aura lieu le samedi 4 mars à 20h à la salle des fêtes de Voulême. Les bénéfices serviront à l’entretien des poneys ( vétérinaire ; maréchal..) et aussi dans la prise en charge d’une partie des cours d’équitation proposé par Le poney club des retrouvailles. +33 6 76 98 14 14 Voulême

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Voulême Autres Lieu Voulême Adresse Salle des fêtes Voulême Vienne Ville Voulême Voulême lieuville Voulême Departement Vienne

Voulême Voulême Voulême Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouleme-vouleme/

Soirée crêpes Voulême 2023-03-04 was last modified: by Soirée crêpes Voulême Voulême 4 mars 2023 Salle des fêtes Voulême Vienne vienne Voulême Voulême Vienne

Voulême Voulême Vienne