Soirée crêpes – Un Horizon d'Espoir Île-Tudy

Île-Tudy

Soirée crêpes – Un Horizon d'Espoir Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy

2022-07-22

Île-Tudy Finistère Repas de crêpes blé noir, froment et kouign au profit de la recherche contre le cancer chez l’enfant Repas de crêpes blé noir, froment et kouign au profit de la recherche contre le cancer chez l’enfant Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy

