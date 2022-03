SOIRÉE CRÊPES POUR LE PATRIMOINE – QUERRÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire

SOIRÉE CRÊPES POUR LE PATRIMOINE – QUERRÉ
Rue Célestin Port Querré
Les Hauts-d'Anjou
2022-03-26

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue Célestin Port Querré

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou L’association “Querré Mémoire et Patrimoine” organise une soirée crêpes ouverte à tous. Les bénéfices de cette soirée permettront de financer des travaux de restauration et remise en état du patrimoine bâti de la commune de Querré. Samedi 26 mars 2022, soirée crêpes à partir de 20h, salle communale de Querré (Les Hauts-d’Anjou) pour le patrimoine de la commune. +33 6 61 22 15 86 L’association “Querré Mémoire et Patrimoine” organise une soirée crêpes ouverte à tous. Les bénéfices de cette soirée permettront de financer des travaux de restauration et remise en état du patrimoine bâti de la commune de Querré. Rue Célestin Port Querré Les Hauts-d’Anjou

