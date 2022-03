Soirée crêpes Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Soirée crêpes Orgon, 2 avril 2022, Orgon. Soirée crêpes Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

2022-04-02 19:30:00 – 2022-04-02 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône Soirée crêpes : repas dansant à l’Espace Renaissance.

Venez déguster de délicieuses crêpes dans une ambiance musicale !



Nombre de place limité. Inscriptions obligatoires. Soirée crêpes organisée par la Commission Municipale des Fêtes. +33 4 90 73 36 11 Soirée crêpes : repas dansant à l’Espace Renaissance.

Venez déguster de délicieuses crêpes dans une ambiance musicale !



Nombre de place limité. Inscriptions obligatoires. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu Orgon Adresse Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Ville Orgon lieuville Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Departement Bouches-du-Rhône

Orgon Orgon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/

Soirée crêpes Orgon 2022-04-02 was last modified: by Soirée crêpes Orgon Orgon 2 avril 2022 Bouches-du-Rhône Orgon

Orgon Bouches-du-Rhône