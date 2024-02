Soirée crêpes et galettes Baz’ Art Café Bazouges-la-Pérouse, vendredi 9 février 2024.

Soirée crêpes et galettes Baz’ Art Café Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

L’association Tri Maouez vous invite à une soirée crêpes et galettes.

Pour la Chandeleur et Mardi-Gras on s’occupe des pâtes et vous ramenez vos garnitures !

Convivialité garantie !

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09

Baz’ Art Café 17 rue de l’Eglise

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne tri.maouez@gmail.com

L’événement Soirée crêpes et galettes Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne