Soirée crêpes au Relai.s des Futurs Le Relai.s des Futurs Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Nièvre

Soirée crêpes au Relai.s des Futurs Le Relai.s des Futurs, 11 mars 2023, Lormes . Soirée crêpes au Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Le Relai.s des Futurs Lormes Nièvre Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

2023-03-11 19:00:00 – 2023-03-11 02:00:00

Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes

Nièvre Soirée Crêpes salées et sucrées

Participation Libre à partir de 10€ (menu)

Soirée dansante suivant l’humeur du moment Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Lormes Nièvre Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Ville Lormes Departement Nièvre Lieu Ville Le Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes

Lormes Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes /

Soirée crêpes au Relai.s des Futurs Le Relai.s des Futurs 2023-03-11 was last modified: by Soirée crêpes au Relai.s des Futurs Le Relai.s des Futurs Lormes 11 mars 2023 15 Avenue du 8 Mai 1945 Le Relai.s des Futurs Lormes Nièvre Le Relai.s des Futurs Lormes nièvre

Lormes Nièvre