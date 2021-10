Vanlay Vanlay Aube, Vanlay Soirée créole Vanlay Vanlay Catégories d’évènement: Aube

Vanlay

Soirée créole Vanlay, 30 octobre 2021, Vanlay. Soirée créole Vanlay

2021-10-30 – 2021-10-30

Vanlay Aube Vanlay 20 Eur Samedi 30 octobre : VANLAY – Soirée créole và partir de 20h au restaurant “Le Vanléen”. Planteur offert avant repas traditionnel créole. Buvette sur place. Animation par Disco 80. Tarif : enfant -12 ans 15 €, adulte 20 €. Réservation : +33 (0)3 25 42 65 44 +33 3 25 42 65 44 Samedi 30 octobre : VANLAY – Soirée créole và partir de 20h au restaurant “Le Vanléen”. Planteur offert avant repas traditionnel créole. Buvette sur place. Animation par Disco 80. Tarif : enfant -12 ans 15 €, adulte 20 €. Réservation : +33 (0)3 25 42 65 44 Vanlay

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Vanlay Autres Lieu Vanlay Adresse Ville Vanlay lieuville Vanlay