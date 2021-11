Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Soirée créole Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Soirée créole Cany-Barville, 4 décembre 2021, Cany-Barville. Soirée créole Cany-Barville

2021-12-04 19:00:00 – 2021-12-04

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Pour le Téléthon 2021, l’AFM organise une soirée sur le thème créole. Au programme :

– Repas poulet coco ou assiette anglaise : 22 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

– Soirée animée par la troupe “Artistes et Promotion” Arrêt des réservations le samedi 27 novembre 2021. Venez nombreux pour soutenir l’AFM Téléthon ! Pour le Téléthon 2021, l’AFM organise une soirée sur le thème créole. Au programme :

– Repas poulet coco ou assiette anglaise : 22 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

– Soirée animée par la troupe “Artistes et… janoskadidier@gmail.com +33 2 35 28 50 44 Pour le Téléthon 2021, l’AFM organise une soirée sur le thème créole. Au programme :

– Repas poulet coco ou assiette anglaise : 22 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

– Soirée animée par la troupe “Artistes et Promotion” Arrêt des réservations le samedi 27 novembre 2021. Venez nombreux pour soutenir l’AFM Téléthon ! Cany-Barville

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Ville Cany-Barville lieuville Cany-Barville