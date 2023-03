Soirée créole Arcambal Arcambal Catégories d’Évènement: Arcambal

Lot

Soirée créole, 8 avril 2023, Arcambal Arcambal. Soirée créole Centre culturel Arcambal Lot

2023-04-08 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-08 Arcambal

Lot Arcambal 8 EUR Venez retrouver le comité des fêtes pour sa première soirée de l’année placée sous les signe des tropiques ! Au programme une soirée 100% réunionnaise avec un repas préparé par Ti Kaz Kreol, et une soirée dansante animée par DJ MIKE, réunionnais lui aussi ! Menu et réservations jusqu’au 1er avril. A très vite avec vos plus beaux sourires ! Soirée Créole Arcambal 2023

Arcambal

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcambal, Lot Autres Lieu Arcambal Adresse Centre culturel Arcambal Lot Ville Arcambal Arcambal Departement Lot Lieu Ville Arcambal

Arcambal Arcambal Arcambal Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcambal arcambal/

Soirée créole 2023-04-08 was last modified: by Soirée créole Arcambal 8 avril 2023 Arcambal Centre culturel Arcambal Lot Lot

Arcambal Arcambal Lot