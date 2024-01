Soirée créole Aire-sur-l’Adour, samedi 10 février 2024.

Soirée créole Aire-sur-l’Adour Landes

L’association Air’Outre Mer organise une soirée créole avec ambiance des îles, DJ Camille.

Au menu: Planteur de bienvenue offert, assiette « madras » (boudin, accras et crudités), poulet aux épices haricots rouges et riz créole, tarte à l’ananas, café.

Pensez à réserver avant le 31 janvier !

Centre d’animation

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



