Soirée créole à emporter : 2ème édition, 25 mars 2023, Champdeniers .

Soirée créole à emporter : 2ème édition

Stade municipal Champdeniers Deux-Sevres

2023-03-25 17:00:00 – 2023-03-25 19:00:00

Champdeniers

Deux-Sevres

EUR 16 US Champdeniers-Pamplie organise pour la 2ème édition en repas à emporter !

Menu complet à 16€ et 9€ pour les enfants avec 2 plats au choix.

Du punch maison et des vins sont également proposé à la vente pour accompagner ce menu.

L’affiche est à votre disposition dans l’événement. L’ensemble du club compte sur une mobilisation de tous (joueurs, parents, amis, famille, dirigeants, supporters, habitants). À votre créativité pour faire de cette manifestation une réussite, invitez le maximum de personnes (proches, amis, familles, collègues). Parlez en partout autour de vous !!

Cette manifestation est importante pour la vie du club !

Contact : BERNARD. B : 07 71 81 30 77 ou ELIE.D: 06 76 99 95 48

Adresse : Stade municipal, rue du stade 79 220 CHAMPDENIERS

Adultes: 16 € Enfants (- de 12 ans)

9 € Punch maison

dernière mise à jour : 2023-02-21 par