Soirée Créole, 23 juillet 2022

2022-07-23 – 2022-07-23 Soirée organisée par le Conseil d’Administration au profit des enfants et des jeunes fréquentant l’association J-CLUB.

Venez participer à des jeux en famille et profiter du spectacle musical !

Soirée dansante sur le thème créole ! Entrée libre.

Possibilité de buvette et repas sur place (payant). jclub.association@luz.org dernière mise à jour : 2022-05-17 par

