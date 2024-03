Soirée Couscous Vitrac, samedi 6 avril 2024.

Soirée couscous organisée par l’Amicale Laïque de Vitrac

Au menu :

Soupe à la tomate et aux pois chiches,

Couscous (merguez/poulet) et sa semoule,

Pâtisserie marocaines maison,

Café et thé à la menthe 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Salle du Bastié

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.vitrac@gmail.com

