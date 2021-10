Saint-Langis-lès-Mortagne Saint-Langis-lès-Mortagne Orne, Saint-Langis-lès-Mortagne Soirée Couscous – Sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Saint-Langis-lès-Mortagne Saint-Langis-lès-Mortagne Catégories d’évènement: Orne

Saint-Langis-lès-Mortagne

Soirée Couscous – Sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Saint-Langis-lès-Mortagne, 6 novembre 2021, Saint-Langis-lès-Mortagne. Soirée Couscous – Sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche Saint-Langis-lès-Mortagne

2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06

Saint-Langis-lès-Mortagne Orne Saint-Langis-lès-Mortagne Les sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche organisent une soirée couscous animée par Anthony Lorcy.

Le menu adulte est à 20 € (couscous ou assiette anglaise) et le menu enfant est à 9 € (couscous ou assiette anglaise). Passe sanitaire obligatoire Les sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche organisent une soirée couscous animée par Anthony Lorcy.

Le menu adulte est à 20 € (couscous ou assiette anglaise) et le menu enfant est à 9 € (couscous ou assiette anglaise). Passe sanitaire obligatoire +33 6 31 02 66 84 Les sapeurs pompiers de Mortagne-au-Perche organisent une soirée couscous animée par Anthony Lorcy.

Le menu adulte est à 20 € (couscous ou assiette anglaise) et le menu enfant est à 9 € (couscous ou assiette anglaise). Passe sanitaire obligatoire Saint-Langis-lès-Mortagne

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Langis-lès-Mortagne Autres Lieu Saint-Langis-lès-Mortagne Adresse Ville Saint-Langis-lès-Mortagne lieuville Saint-Langis-lès-Mortagne