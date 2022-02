Soirée Couscous Plainoiseau Plainoiseau Catégories d’évènement: Jura

Soirée Couscous Restaurant le Mijeli 15 Rue Désiré Monnier Plainoiseau

2022-02-12 19:00:00 – 2022-02-12 23:00:00

Plainoiseau Jura Plainoiseau EUR 18 Soirée couscous royal au restaurant le Mijeli Couscous royal : semoule, légumes à couscous, agneau, poulet, merguez, boules de bœuf et sauce piquante. Choix de desserts sur place. Animation Karaoke. Réservation obligatoire. restoplainoiseau@restaurant-le-mijeli.fr +33 3 84 35 19 39 https://www.restaurant-le-mijeli.fr/ Soirée couscous royal au restaurant le Mijeli Couscous royal : semoule, légumes à couscous, agneau, poulet, merguez, boules de bœuf et sauce piquante. Choix de desserts sur place. Animation Karaoke. Réservation obligatoire. Restaurant le Mijeli 15 Rue Désiré Monnier Plainoiseau

