Bas-Rhin Ohnenheim EUR Soirée animée par l’orchestre Fanatics. Ambiance carnavalesque. Grande tombola. Repas comprenant : coupe de crémant, bretzel, couscous, vacherin glacé, café et boissons). Inscription avant le 19 février. Soirée couscous, animé par un orchestre. Ambiance carnavalesque +33 6 32 46 20 54 Ohnenheim

