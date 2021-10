Montmélian Montmélian Montmélian, Savoie Soirée Couscous Montmélian Montmélian Catégories d’évènement: Montmélian

Soirée Couscous Montmélian, 9 octobre 2021, Montmélian. Soirée Couscous 2021-10-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-09 Salle La Savoyarde Espace François Mitterrand

Montmélian Savoie Montmélian EUR 22 22 Repas solidaire pour aider les personnes en situation de handicap au Maroc.

Nombre de places limité – Possibilité de commander des portions à emporter. amhorizon99@yahoo.fr dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de tourisme Coeur de Savoie

Lieu Montmélian Adresse Salle La Savoyarde Espace François Mitterrand Ville Montmélian