SOIRÉE COUSCOUS Mattaincourt, 4 juin 2022, Mattaincourt. SOIRÉE COUSCOUS Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

2022-06-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-04 Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame

Mattaincourt Vosges Mattaincourt 28 EUR Soirée couscous

Couscous royal (3 viandes) préparé par Meryem et soirée animée par Adamo Sing.

Adultes : 28€ et enfants moins de 10 ans : 15€ (boissons non comprises).

Réservation auprès de Clémence avant le 25 mai 2022 au 07 71 85 31 25.

Organisation assurée par le Comité des Fêtes de Mattaincourt. +33 7 71 85 31 25 Comité des Fêtes de Mattaincourt

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt

