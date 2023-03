Soirée Couscous Le Relais de Forterre à Taingy Les Hauts de Forterre Les Hauts de Forterre Catégories d’Évènement: Les Hauts de Forterre

Yonne

Soirée Couscous 8 place de Verdun Le Relais de Forterre à Taingy Les Hauts de Forterre Yonne

2023-03-11

2023-03-11 – 2023-03-11

Le Relais de Forterre à Taingy 8 place de Verdun

Les Hauts de Forterre

Yonne Les Hauts de Forterre Couscous Royal et pâtisseries orientales, sur réservation. wchlerelaisdeforterre@gmail.com +33 9 87 52 45 34 https://www.relaisdeforterre.fr/ Le Relais de Forterre à Taingy 8 place de Verdun Les Hauts de Forterre

