Soirée couscous Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Soirée couscous Gaillan-en-Médoc, 7 mai 2022, Gaillan-en-Médoc. Soirée couscous Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac Gaillan-en-Médoc

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc EUR 35 Le restaurant le Gallanai organise sa soirée couscous, sur le thème des années 70-90.

Au menu :

Cocktail Soviva

Couscous royal

Tranche de Brie et confiture de cerises noires

Tarte au citron givré

Café et sa mini corne de gazelle.

Soirée dansante animée par Philippe Douxe.

Sur réservation. Le Gallanai

Restaurant le Gallanai 4 route de Soulac Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-04-15

