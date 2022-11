Soirée couscous chez Alex à Rioz Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Rioz EUR 17 Le 19 novembre 2022, soirée couscous chez Alex à RIoz.

Couscous royal trois viandes :

poulet, merguez, bœuf, petits légumes et semoule.

Deux possibilités : sur place ou à emporter.

La barquette est conditionnée chaude pour être emportée et peut être réchauffée chez vous.

Les commandes se font uniquement sur réservation et par téléphone (03 84 91 21 27) jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 à 12h.

Vous pouvez réserver tous les jours pendant les heures d’ouverture. Vous pourrez récupérer vos commandes samedi 19 novembre 2022 à partir de 17h30 chez Alex.

Vous pouvez également manger sur place, mais il faudra le préciser à la réservation, car les places sont limitées.

Prix de la portion (1 personne) 17 euros. +33 3 84 91 21 27

