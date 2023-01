Soirée couscous avec le comité de jumelage Scaër Scaër Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Les fonds serviront à financer les échanges entre Montgai (Catalogne, Espagne) et Scaër.

Les tickets seront vendus sur le marché les 14 et 21 janvier.

Il est demandé d’apporter ses récipients pour la collecte des repas à partir de 18h00.

Inscriptions avant le 24 janvier. jumelagescaer@gmail.com +33 6 74 96 02 70

